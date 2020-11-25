最新數據顯示，最近一周流入新興市場基金的資金寫下歷史新高，歸因於新冠病毒疫苗的進展以及美元貶值，帶動投資人的風險胃納，對新興市場的熱情再起。

根據美銀與EPFR的數據研究，投資人最近一周向新興市場股市與債市基金注資108億美元，美銀表示此為歷來最高紀錄。根據凱投宏觀（Capital Economics）資料，外國投資者最大淨買進的標的包括印度、韓國股市以及墨西哥政府公債。

上周趨勢反映許多開發中經濟體即將展現翻轉。今年初疫情蔓延並且重創全球經濟成長，使新興市場大受打擊。根據晨星（Morningstar）資料，3到5月期間，基金經理人從新興市場撤資逾700億美元。

近幾周疫苗發展傳出捷報，人們預備迎接疫情過後的生活，也讓一些投資者更加擁抱風險，押注於可能取得最大報酬的標的。

許多新興市場股債市依舊低迷。MSCI追蹤新興市場股市（不計中國）的一項指標今年以來表現持平。相較之下，標普500指數同期躍升將近12％。

繼莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）之後，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗有效性也達9成，令人振奮的是，牛津疫苗每劑要價只要3到5美元，比另兩家疫苗便宜許多，無疑是低所得國家的一大福音。

Pictet Asset Management多重資產基金經理拉吉（Shaniel Ramjee）指出，「對巴西、墨西哥、印度這些疫情嚴重的地區而言，這些疫苗將帶來很大的幫助。」

(工商 )