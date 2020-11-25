中國醫藥大學附設醫院身心介面研究中心主任蘇冠賓與兒童精神科主任張倍禎長年與國際臨床團隊合作，系統性研究營養介入之臨床應用，近日在國際知名期刊發表Omega-3脂肪酸在兒童青少年精神疾病的臨床指引，希望應用Omega-3脂肪酸的營養治療可以滿足更完整的治療選擇和實証基礎。

蘇冠賓與張倍禎近日接受知名國際期刊 Clinical Psychoneuropharmacology and Neuroscience的邀請，發表「Omega-3脂肪酸在兒童青少年精神疾病之臨床指引」，回顧Omega-3脂肪酸在兒童青少年精神疾病的所有臨床試驗之結論，進而制定該項指引。

中國醫藥大學附設醫院身心介面研究中心致力研究營養在大腦身心疾病的預防和治療，並探索Omega-3脂肪酸與免疫調節和神經保護的機轉，近幾年深入探討Omega-3脂肪酸於兒童青少年精神疾病：如注意力不足過動症、自閉症和兒童青少年憂鬱症中所扮演的角色。

蘇冠賓表示，「目前世界各國已經朝向整合性的身心治療，台灣受限於健保制度及衛生法規，很多創新的治療只能在實驗中進行」，他強調「雖然大家都知道幫孩子補充營養如Omega-3脂肪酸很重要，但由於從未有相關的臨床指引，導致多數醫師不知道該如何利用補充Omega-3脂肪酸來輔助臨床治療」。

這篇最新的論文統整所有關於Omega-3脂肪酸在注意力不足過動症、自閉症和兒童青少年憂鬱症的臨床試驗成效的結果，並且歸納出具體的臨床使用方針，對於個別疾病所使用的劑量、時間、評估、甚至副作用，都有明確說明，因此可以提供臨床醫師很大的協助。

(中時 )