越南女嬰薔薔7月和媽媽黎雲臺妝赴台進行肝臟移植，今天搭乘華航包機回到河內。薔薔在3小時飛行期間喝足牛奶，全程都沒哭；黎雲臺妝說，台灣人的熱情、善良讓她畢生難忘。

乳名薔薔的鄧藍葉出生2個月後出現輕微黃疸、解乳黃色糞便，尿液呈黑色，被醫生確診為膽道閉鎖。因確診晚了，超過用於治療膽道閉鎖的葛西手術黃金時機，病童若不動手術，多數會在2歲前夭折。

越南國家電視台主播黎雲臺妝7月帶著薔薔赴台，並捐出自己左側葉肝臟20%延續女兒生命。

黎雲臺妝母女在台灣待了4個多月以後，今天搭乘中華航空編號CI791包機，於上午9時20分自桃園起飛，歷經3小時飛行，當地時間11時35分準時降落在河內內排國際機場。

11月的河內午間氣溫仍有27度，穿著隔離衣的薔薔下機後依偎在媽媽懷裡四處張望，一雙小腳頻頻使力往外蹬；同樣穿著隔離衣的黎雲臺妝抱著薔薔、推著嬰兒車走出機門、通關、領行李，一個多小時下來，瀏海全被汗水浸溼緊貼在額頭上。

黎雲臺妝向中央社表示，她和薔薔的術後狀況都很穩定，母女倆原本9月底就要返越，但薔薔就診的兒童醫院在河內，而越南官方的撤僑包機都飛往南部。她擔心薔薔在南部隔離期間的醫療問題，而遲遲未動身返越。

今天載著黎雲臺妝母女返越的華航專案包機，是內排國際機場因應疫情關閉逾半年重啟後，首家載客入境的台灣航空公司。包機原本限定台灣的專家、技術人員及其眷屬搭乘，但台、越雙方基於人道考量，安排母女倆搭機。

黎雲臺妝說，沒想到自己第一次去台灣就是捐肝給女兒，先前身邊很多朋友都說台灣好，但她一直無法理解「到底是有多好？」直到去了以後才發現，台灣人的親切、善良、樂於助人，讓她一輩子難忘。

台灣給她的感動，還包括今天她在桃園國際機場報到時，航空公司全程派人協助，為母女倆準備大、小件的隔離衣，空服員在機上還協助她沖泡牛奶給薔薔喝，填飽肚子的薔薔一路上精神都很好，3個小時飛行期間都沒有哭。

黎雲臺妝在台期間住在淡水，除了每2週帶著薔薔到醫院回診，也抽空到故宮、中正紀念堂走走。「台灣的一切對我來說都很新鮮，且我都很喜歡。」健康重生的薔薔10月也在台灣慶祝一歲生日。

中華民國駐越南代表處副代表陳錦玲今天和代表處人員前往內排國際機場接機，並協助旅客通關等事宜。這班專案包機共計281人搭乘，除黎雲臺妝和薔薔外，其餘都是赴越工作、經商的台灣民眾及其眷屬。

(中央社)