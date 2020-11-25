時隔11年，桌球好手江宏傑和福原愛再次於球場上同台了！這次應節目《全明星運動會》邀請，繼2009年的世界桌球錦標賽後，這對桌球夫妻首次在電視節目上合體打球，也讓同場其他來賓相當期待。

對決前，福原愛更開玩笑對老公江宏傑說：「你知道嗎，兩個小孩在我手裡。」同為國手出身的兩人，光賽前的熱身，雙方一來一往的練習就讓負責賽事轉播的徐展元說：「好久沒看到福原愛和江宏傑打桌球，看到真的眼淚要流下來了。」

兩人一來一往的殺球，看得現場來賓直呼精彩 (圖/ 翻攝自YouTube / 全明星運動會)

夫妻雙方來回攻防，讓徐展元直呼精彩；只是多次殺球後，雙方都發生小失誤，兩人更貼心的互為對方著想，要求剪掉各自失誤那一球的畫面，聽得其他同場隊員們齊喊「好閃、好幸福喔」。

江宏傑以2分之差贏得比賽 (圖/ 翻攝自YouTube / 全明星運動會)

最後江宏傑以8比6，2分之差贏了這場比賽；與福原愛同隊的隊友更是開玩笑說：「小傑要跪算盤了」。

現在將生活重心放在家庭的福原愛，事後接受訪問時也說，自己真的好久沒有碰桌球了，滿快樂的，因為自己真的很喜歡打桌球。

江宏傑、福原愛桌球場上尬球技 兩人互提要求閃瞎全場

(中時新聞網)