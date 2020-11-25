北市議員陳政忠、應曉薇、李慶元等人質疑，北市府在青年事務上，1年僅編列14萬元預算，難怪市府多年來，對青年事務一事無成，如此敷衍態度，罔顧全市青年朋友的權益，因此於25日提案，建議成立「青年事務局」。市府發言人陳智菡表示，市府各局處都有涉及青年業務，在既有組織嚇，會繼續強化服務。

民政委員會的議員們指出，市府對於青年事務，一年僅編列14萬元預算在研考會下的「青年事務委員」，敷衍青年的各項權益，更遑論如何能夠有效、落實推動北市青年相關事務。

民委會表示，目前全國各縣市政府，大多陸續成立與青年事務相關的專責一級單位，負責推動青年相關權益的規畫，以及事務的發展，以避免原有各局處間對青年事務的整合問題與相互間的衝突。

「落實推動、實質保障青年權益！」民委會建議，北市府明年第一會期開議前，須完成組織整併，研擬成立「青年事務局」，並將案子送議會審議，2022年能正式成立。

陳智菡表示，青委會為政策幕僚型任務編組，並非業務執行單位，主要在發揮跨域整合與合作，引進青年世代觀念與做法，適時協助局處，推出創新服務或內容，經費編列應屬合理。

陳智菡說，市府幾乎各局處都有涉及青年相關業務，例如教育、就服、社宅等，希望不同條件、不同族群的青年都能得到照顧與保障，未來市府也會在既有的組織下，依據青年朋友的實際需求，繼續強化、優化對青年的照顧與服務。

(中時 )