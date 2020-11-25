桃園市消防局第四大隊龍潭分隊小隊長曾國勝，25日早上8時許被同事發現躺在備勤室床上，當時他不僅手腳冰冷僵硬，也失去呼吸心跳，當下雖然有做緊急處理，但送醫急救後仍回天乏術，檢警調查後初步研判為心臟疾病身亡，消防局則表示將全力協助家屬籌辦喪葬事宜。

據悉，曾國勝擔任消防員將近30年，是龍潭分隊的救護訓練教官，平時作息正常、個性開朗，在提攜後輩上不遺餘力，同事間皆對他讚譽有加。對於他驟然離世的消息，眾人皆感到相當訝異，明明前一天還和大家有說有笑，隔天卻傳出憾事，令人不勝唏噓。

被同事發現陳屍於備勤室前，曾國勝從未表明身體不適，臉色也未出現異常，但25上午分隊同仁正準備進辦公室開會時，察覺曾未到場便前去備勤室提醒，這才發現他倒臥在床上，並且手腳冰冷，雖然緊急施以CPR，再送往鄰近的804醫院搶救，最後仍宣告不治。

親近曾國勝的同事說，曾過去多次出入火場，在擔任圳頂分隊小隊長時，還曾經親手救出自己接生過的男童，讓屋主驚訝不已，視他為生命中的貴人。曾的死訊一出，哀悼留言佔滿他的臉書版面，感嘆亦師亦友的小隊長，竟然在2020年和眾人告別，千言萬語只能化為一句一路好走。

檢警相驗遺體後，初步排出外力介入，研判應為心肌梗塞所致，經檢查出勤班表後，也將過勞問題排除，目前遺體已被家屬帶回。消防局表示，將會全力協助後續喪葬事宜，送優秀同仁最後一程。

(中時 )