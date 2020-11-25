近日，上海、天津兩地新冠疫情備受關注，在大陸本土病例再次復燃的情況下，新增病例均指向了機場貨運工作，從浦東機場的貨運安檢員、聯邦快遞工作人員再到天津港上的搬運工都傳出「物品傳染」的案例，自進入11月後，機場等地的貨運從業者似乎成了高危險職業的代名詞。面臨即將到來的「黑五」購物節（11月27日），海外產品又將大規模輸入大陸，對此，上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲呼籲，民眾購買海外產品的確存在風險，建議民眾在疫情期間盡量減少海外購物。

再過不到3天時間，就是很多民眾期待的國外購物節「黑色星期五」，調查數據顯示，2020年大陸海外購物用戶達到2.11億人，不過，近期傳出多起貨物感染事件，盧洪洲呼籲，海外物品確實存在感染風險，建議民眾在疫情期間減少海外購物。

上海機場集團副總裁周俊龍說，近期確診的病例都與機場貨運區有關，接下來，機場方面將對貨運區一線高風險作業人員定期展開核酸檢測，並安排高風險作業崗位人員進行新冠肺炎疫苗應急接種，同時，加強入境貨物、貨區生產設施及工作環境的消毒。

(中時 )