受到新冠肺炎疫情影響，新興市場高收益債今年違約風險大幅飆升，達3.2％，不過，隨著基本面逐漸落底回溫，以及新增發行量有限、償債壓力不高下，投信法人預估，明年違約率將明顯下滑，來到2.8％，整體表現將勝過美國高收益債。

根據摩根大通證券指出，新興高收益債今年來違約風險大幅上揚，目前已達3.2％，為去年的兩倍，預估年底將達到3.5％的長期平均水準。

不過，考量基本面最壞情況已反應在今年，明年將落底回溫，同時，債券新增發行量有限、償債高峰期尚未來到下，違約率可望明顯回落到2.8％。又以新興歐洲改善最大，將從今年的3.3％降到1.1％，其次是拉丁美洲和亞洲，分別從4.4％、3％，降到3.6％與2.6％。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，雖然新冠肺炎疫情持續干擾全球金融市場，但是花旗新興市場經濟驚奇指數已經走出3月谷底，從-40位置震盪向上，目前已來到58的擴張區間，代表經濟情況正在落底回溫。

除了基本面改善之外，新興市場明年債務到期總量預期只有2,690億美元，僅較今年增長8％，新增量較過去一年減半，主要是因為多數企業以提前買回等方式，減輕債務，整體風險處於可控狀態。

目前新興高收益債利差約600個基本點，具一定吸引力。第一金投信指出，隨著未來疫苗上市、基本面情勢改善、美元走貶觸動資金轉向新興市場，及全球資金環境寬鬆下，有利新興高收益債表現，利差不排除還有下探空間，表現更將勝過美國等成熟國家高收益債市。

(工商 )