雃博（4106-TW）以陽壓呼吸器面罩WiZARD 510奪下第29屆台灣精品獎金質獎。總經理陳恆偉表示，陽壓呼吸器面罩已是世界大廠兵家必爭之地，該公司繼攻占西班牙逾5成市場後，目前已針對北美等海外市場，擴大通路經營，除了現有線上專業經銷通路，亦同步經營終端使用者及保險補助通路。

雃博此次獲金質獎的WiZARD 510面罩以無框架設計、全布料支撐、進出氣分流三大特色開發出兼具舒適性與功能性的陽壓呼吸器面罩，剪除使用者心理層面的病識化標籤，提供OSA （Obstructive Sleep Apnea,阻塞型睡眠呼吸中止症）患者舒適自在的體驗。面罩是使用者與陽壓呼吸器之間最關鍵的介面，一個舒適安靜的面罩，可以大幅強化使用者的順應性，進而顯著提升OSA的治療效果。

根據市場調查，全球約有4％成年人罹患OSA1，其中最主要區域為北美市場，其次為歐洲市場，亞太市場雖目前占比不高，但因當地經濟成長及對OSA疾病日益重視，故區域成長動能最高。目前估計2020年全球陽壓呼吸器面罩產值約20.2億美元，預估在2026年市場規模將達到27.44億美元，預估2021-2026年全球的平均年複合增長率為5.2％。

雃博陽壓呼吸器面罩在西班牙市場佔有率破5成，累積服務超過百萬位使用者。陳恆偉表示，陽壓呼吸器面罩不是一個簡單的耗材配件，而是使用者與呼吸器之間的重要橋梁，世界大廠皆視面罩為兵家必爭之地，布局上千數量專利。雃博視面罩為短中期重要發展策略，將持續投入研發資源，延續一貫以病人為中心的設計理念，依據各種使用者需求，輔以人因工程分析為基礎，建立完整產品線，與全球品牌通路夥伴共同服務市場。

此外，針對北美市場，雃博將在面罩市場擴大通路經營，除了現有線上專業經銷通路，亦同步經營終端使用者及保險補助通路。

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