台中市政府警察局第三分局副分局長蔡期望日前受邀至廣播節目暢談時下最夯的校園安全議題，另提醒近來青少年誤陷笑氣陷阱可能產生的後遺症及安全駕駛秘訣等觀念，短短30分鐘精采內容及教育意義。

蔡期望指出，校園安全向來是警方極為重視的一環，尤其近日校安議題受到社會關注，三分局從「統合警力機先妥處」、「全面檢視安全設備」、「結合警力加強巡查」、「強化聯繫落實宣導」四面向檢視校園安全，並透過積極校外訪視，建立校安即時反應LINE群組、結合周邊商家建構校園安全走廊、結合民力並增加巡邏密度、全面檢視照明及監視設備、貸居處所訪視及自我防衛安全宣導等七大措施，多管齊下進行全方位的校園安全守護。

另提醒同學們避免獨自進出人煙罕至的偏僻處所，若發現可疑人士尾隨，應儘速跑到人多處呼救，或可利用「110視訊報案APP」求援。

另，蔡期望也特別提到近來頗受關注的「笑氣陷阱」，醫療及食品不可或缺的笑氣，因便宜易取得，作用快速，半分鐘就會製造興奮感，且未被列管為毒品，時常被青少年用於玩樂時助興，但根據最新研究報告指出，過度使用笑氣，嚴重者可能導致神經脊髓退化、四肢癱瘓，逾5成個案傷害不可逆，留下排尿、排便、自主神經失調等嚴重副作用。

早在10月30日環保署公告將「笑氣」列為「毒性及關注化學物質管理法」內之「關注化學物」，開趴吸食，最高可裁處新台幣30萬元罰鍰。特別提醒家長，如家中無故出現鋼瓶或孩子在家叼顆氣球等怪異行為，一定要提高警覺並深入瞭解孩子生活交友狀況。

(中時 )