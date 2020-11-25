寒舍集團旗下台北喜來登搶攻耶誕商機，今年以「耶誕特快車」為主題，推出各式美饌與精彩活動，安東廳牛排館獻上頂級雙人海陸饗宴，擁有正統拿坡里披薩認證的比薩屋推出限定飲品及調酒買一送一，多次榮獲《米其林指南》評鑑為「4間黑房子」頂級舒適的客房，雙人入住每晚4,388元起，享受精選紅酒與KARL LAGERFELD精品小禮。

台北喜來登表示，12月1日至12月30日雙人入住舒適／豪華客房每晚4,388元，享受百匯之王「十二廚」豐盛自助早餐，入住即享精選紅酒375mL，讓歡慶時刻微醺相伴，與法國精品品牌KARL LAGERFELD台灣獨家限定色之時尚背袋或IPHONE手機殼(不挑款、型號)一份，數量有限，贈完為止。位於交通樞紐地帶的台北喜來登，捷運可直達打卡聖地新北歡樂耶誕城，提供您節慶觀光最便利舒適的住宿選擇。

The Deli推出各式應景甜點，法式經典的「覆盆子栗子蒙布朗」780元，如栗子造型般形狀的蒙布朗，發酵奶油餅乾塔皮乘著手工糖漬栗子、香緹鮮奶油，以及覆盆子果凍增添滑順口感。「冰雪大地」1,190元，橙酒巧克力慕斯佐搭伯爵茶奶餡、紅酒覆盆子無花果果醬，外層淋上白色鏡面，以及主廚巧手捏製傳統雪屋及慵懶北極熊，輕盈口感融合淡雅茶香，清爽迷人。

「耶誕櫻桃奇想曲」900元，輕柔蓬鬆、夢幻淺粉色的草莓戚風蛋糕，包裹開心果及酸櫻桃香緹鮮奶油慕斯，成熟大人系的優雅微酸尾韻，令人回味無窮。「蘭姆葡萄國王派」680元，經典法國新年節慶點心，費心烘烤的酥脆千層外皮，精緻的星星光芒下藏著杏仁奶油餡及萊姆葡萄，享用同時別忘了戴上金色黃冠，更能好運一整年。

安東廳耶誕套餐，主廚張守義今年祭出豪奢海陸盛宴，六道式雙人套餐7,980元起，前菜「維拉尼頂級松露生火腿」，選用熟成1年的生火腿中填入黑松露二度熟成，佐以爽脆的魚皮與無花果，打開饗宴之旅序章。

「白花椰菜濃湯」以低溫氧化烹調的白花椰菜濃湯，搭配香煎北海道生食級干貝，獨特香氣在寒冷冬季暖胃舒心。主餐特別推薦「日本A5熊本和王肋眼4oz. 及 香煎七星斑蛤蜊風味醬汁」，熊本縣的極上牛種「和王」，是需評為A5或A4以上等級且油花標準BMS達6級以上才能獲譽的頂級肉品，堪稱藝術品的珍稀和牛之王，入口即化。最後端上可愛甜點「耶誕樹與雪人」，開心果慕斯製成的綠色耶誕樹，以及白巧克力甘納許的迷你雪人，讓每一個微小的時刻，都能在2020的記憶中有著閃閃發亮的光芒。

(中時 )