川普政府不隨著新民意出爐，繼續對北京當局出手，路透近日報導指出，包括C919製造商中國商用飛機公司（COMAC）在內等89家大陸航空航太科技企業，遭認定與大陸軍方有關，被美國商務部列入「軍事最終用戶」（Military End User）清單。對此，美企也吐怨言，川普此舉恐讓陸美經貿摩擦問題繼續延燒，讓他們在大陸的生意受到影響。

美國商務部今年4月擴大「軍方終端用戶」定義，任何支持或促成大陸軍方史用品的個人與實體都被列入該範圍內。然而，管轄的出口設備與服務範圍廣泛，包括電腦軟體、數位示波器等設備，以及航太零部件、飛行控制箱的支架到引擎都被列入清單。

據《新浪財經》報導，這89家陸企，包括COMAC、中國航空工業集團（AVIC），以及相關的10家實體，與美國漢威聯合、通用電氣（GE）等美企有密切合作關係，甚至在大陸也有合資公司，川普此舉，無疑是讓美企處境進退兩難。

一名前美企負責人表示，川普發動陸美貿易戰以來，一些陸企擔憂與美企合作的不確定性風險，是否引發供應商斷供等，並衝擊實際業務。

一位航空製造業業界人士指出，大陸大型飛機C919目前的發動機，由GE與法國賽峰集團（Safran）旗下子公司斯奈克瑪合資成立的一家發動機公司提供，而漢威聯合則是提供C919的飛行控制系統和機輪刹車。據漢威聯合聲稱，他們已經拿到美國政府的出貨許可證。

根據調查，C919涉及的合資公司共16家，包括中航工業和GE的上海昂際航電有限公司，中航工業旗下西安飛行自動控制研究所和美國派克宇航成立的鵬翔飛控作動系統公司，中電科和美國羅克韋爾柯林斯成立的中電科柯林斯公司，以及美國羅克韋爾柯林斯和中航工業旗下雷華電子技術研究所合資成立的中航雷華柯林斯公司，涉及航電、飛航、通訊等系統產品。

陸外交部發言人趙立堅則是在23日回應，稱陸方堅決反對美方無端打壓大陸企業，並多次就此表明立場，美方所作嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害美國的國家利益和自身形象，強調大陸企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中遵守包括美國法律在內的各國法律法規，呼籲美方應停止無端打壓行為。

(中時新聞網)