裕隆集團旗下格上租車推出破壞式創新「格上車訂閱」，創下訂閱佳績，首季續約率達80％，深受消費者喜愛，今日再推出八大跨品牌熱銷車款的新車訂閱方案，首波限量百台上線，要讓消費者不須煩惱買車養車，就能輕鬆開新車過新年。

格上車訂閱以多品牌車款供消費者的「多選擇」，加上訂閱期最短三個月的「高彈性」，不需再煩惱保險、保修、稅費、折舊等費用的「低負擔」，以及獨創訂閱月費加里程費「開多少算多少」的「爽價格」，四大特色加持下，再創新新車訂閱模式，鎖定年終購車潮，推出限時限量搶先預訂特惠方案，即日起開放預訂，可於農曆年前交車。

新上線的「格上新車訂閱」首波鎖定Nissan、Honda及Toyota三大熱銷品牌的八大車款，提供全新2021年新車，包括Yaris、Kicks、Altis、HRV、CRV、Tiida及Livina等七款市場熱銷車款，最低訂閱月費8,800元，還能享有限時里程費7折折扣。

七款熱銷車款外，最引人注目的定價149萬新款NISSAN Leaf電動車，比照油車的里程計費方式，以訂閱月費20,800元，號召想品味高端電動車極致綠能表現的車主嘗鮮。除陸續推出中古車及新車訂閱方案，格上新車訂閱未來將更進一步推出「指定訂閱制」；消費者只需告知想訂什麼車，即可擁有專屬客制化訂閱服務。

積極籌組「移動服務台灣隊」的格上租車，透過格上Go Smart App一站式整合租車、專車等11項移動服務，轉型資產營運、平台營運商，在「格上租車、閣下至上」的經營理念下，與策略聯盟夥伴Sealand汽車訂閱平台，共同打造台灣第一的多品牌汽車訂閱入口平台。

(中時 )