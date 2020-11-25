桃園市 ▲元朝青花瓷與其他朝代的風格不同，龍的脖子特別細、爪子特別利且見骨又見筋，由元青花便可顯示元朝的社會樣貌。（姜霏攝）

大園知名餐廳韓湘樓大廚許榮南對於元朝古物頗有研究，多年來長期講述元青花瓷的獨特性及故事性，甚至出過相關書籍，他也將元朝時期的「纏枝牡丹穿花銀龍大盤」掛在餐廳的牆上，讓民眾能共同觀賞、一睹風采。

許榮南說，從小對讀書相當不在行，但是一碰上歷史就能夠滔滔不絕，約20幾年前認識了研究古物的老前輩，便和師父一同探究元朝的青花瓷，而多年前大家都否認元朝有青花瓷，但後來英國的爵士才推翻了大家的刻板印象。

許榮南提到，元青花顯示了元朝時代的草原風格，不但飄逸、氣派又隨性，從元青花可以看到中國的圖騰、歐洲的器型及元朝的風格，元青花上的龍與其他朝代的相當不一樣，龍脖子很細、龍爪很尖銳且見骨又見筋，顯現元朝當時的社會樣貌。

許榮南坦言，元青花的風格是現代人模仿不出來的，除了溫度掌控的技巧，色澤也須經過幾百年才能有現在的美貌，而掛在店內的「纏枝牡丹穿花銀龍大盤」少說超過60公斤，當時是3個人一同掛上去的，雖然曾有人向他出價，但是將元青花寶貝不已的他並不願意出售。

「沒有人觀賞也沒有意義」許榮南說，並非大家都能夠了解元青花的美，因此他將現有的瓷器都細心收藏，怕有人將它糟蹋一番，另也無償捐贈了49件給嘉義大學，提供民眾前去觀賞，而未來許榮南也希望能夠有贊助者及館院支持，將元朝青花瓷好好收藏，提升城市的古物氣質，同時也能規畫成觀光景點。

(中時 )