明台高中餐飲科畢業的張同學，於106年獲選參加青年就業儲蓄方案計劃，到知名連鎖餐飲集團工作，今期滿獲得36萬就業及創業準備金，非常開心，表示將繼續以連鎖餐飲產業發展，明台高中表示，學生表現優異，歷年獲得全國各類獎項，將持續努力，培養業界專業人才。

教育部為落實總統教育政策，透過跨部會積極推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，提供青年在媒合就業期間，每月可領就學、就業及創業準備金5000元及青年穩定就業津貼5000元，至多3年共36萬元，以鼓勵高中職應屆畢業生透過職場、學習及國際體驗，探索人生方向。

明台高中獲得36萬的張同學表示，本來希望能用這筆基金，先出國走走、看看其他國家餐飲業的現況，但疫情的關係延後，規劃將繼續以連鎖餐飲產業為發展，邁進職場人生另一里程。

明台高中表示，明台科系多元，符合產業與潮流，學生表現優異，歷年均獲得全國技藝競賽餐服中餐、烘焙、室設、烘焙等職群金手獎，目前還有餐飲技術科、餐飲管理科校友在鼎王餐飲、北澤國際餐飲事業、摩斯漢堡等企業媒合穩定就業中。未來將持續努力，培養明台畢業生成為餐飲業爭相錄用的專業技術人才。

為讓國中畢業生及其家長，了解明台高中辦學特色，將於12月19日（星期六）上午9：30舉辦「2020明台歡樂耶誕節」體驗活動，校方將安排專車接送，即日官網火熱報名，在濃濃耶誕氛圍下，開心手作精彩體驗，洽詢電話04-23393071。

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(中時 )