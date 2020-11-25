前桃園市立委陳根德接下了仁壽宮董事長的職位，當初也借貸了2億完成了重建計畫，為了回饋社會舉辦不少公益活動。（姜霏攝）

大園仁壽宮已有183年的歷史，約有7成的香客都是從外縣市慕名而來，許多信眾都親身經歷過仁壽宮的神蹟，前桃園市立委陳根德接下仁壽宮董事長一職後，安排許多公益活動，回饋在地居民醫療檢查及頒發獎學金。

陳根德早期老家便位於大園仁壽宮附近，在因緣際會之下，地方長老希望由陳根德接任仁壽宮的重建主任委員，而當時他也認同地方宮廟的重要性，便承攬了仁壽宮整修的責任，於2009年時開始整修，途中因經費不足，陳根德向銀行商借了2億元，歷經4年的時間，仁壽宮在2013年正式整修完畢。

2019年時仁壽宮已順利清償，短短6年的時間憑著信眾的香油錢及企業家、社會人士的捐贈，順利將向銀行借貸的2億全部還清，且現在仍有1千多萬的餘款，仁壽宮為回饋社會，與熱心人士合捐250萬，協助部立桃園醫院購置精密先進的癌症篩檢車，同時獲得部立桃園醫院首肯，定期在仁壽宮前為民眾免費篩檢服務。

另外，為鼓勵大園區莘莘學子的辛勤學習，仁壽宮撥款超過260萬讓大園區的國小、國中及高中的學生申請獎學金以茲鼓勵，將於12月6日仁壽宮主神感天大帝來台183週年及聖殿落成安座紀念日當天，在大園老人會館舉辦獎助學金頒獎典禮。

仁壽宮除了有金碧輝煌的聖殿之外，還採取了全面電子化的點燈系統，讓民眾能透過機台點燈，減少人員的工作內容，同時也為環保盡一份心力，而透過面板顯示，民眾可以在自己點的光明燈前看到自己的名字。同時，仁壽宮為避免香火鼎盛造成煙灰不易散去，特別在高處設計了整排的窗戶，另外也規畫了排煙系統，讓春節期間前來拜拜的民眾能夠不被煙灰燻到眼睛。

(中時 )