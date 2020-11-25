四維航（5608）旗下綠舞觀光飯店董事會25日決議減資3億元，1千萬股，另以債作股，增資3億元，增資1千萬股；四維航持有綠舞52％股份，去年綠舞虧損2.4億餘。綠舞董事長藍心瑩指出，今年下半年綠舞業績大幅好轉，估計今年虧損可以降到1.8億元，約減虧25％，明年則以虧損降到1億以下為目標。

綠舞今年上半年業績受疫情影響很大，下半年因為國內疫情控制得宜，加上國人無法出國旅行，業績大幅好轉，全年營收估計可達1.6到1.7億元，接下來的農曆年，房價按原價計收，目前訂房率已經達到八成。

綠舞累積虧損約有6億，這次先打掉一半，藍心瑩指出，綠舞投資金額超過30億元，每年折舊攤提費用高達1.2億元，公司力拼2022年開始單月獲利，2023年全年獲利。

綠舞是國內唯一日式庭園為主題的飯店，坐擁占地5.75公頃的日式園區，24日宣布攜手台北抹茶名店平安京茶事推出「抹茶祭住房專案」，即日起至明年（2021）2月28日止，四人入住就送精選限量「平安京茶事」禮物包，入住Villa專案價2.7萬元起，專案贈送經典浴衣體驗以及日式園區全新推出「戶外茶席」活動，再品嚐主廚特製「宇治金時水羊羹」，感受道地濃郁日式風情！

另迎接聖誕節到來，綠舞也推出房客限定「童趣耶誕，糖霜餅乾DIY」和「聖誕老公公來敲門」等豐富應景活動，每日數量有限報名額滿為止。

(工商 )