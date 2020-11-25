經濟部技術處25日宣布「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center）啟用，以三大驗證實驗室與四大模擬臨床場域，結合創新科技，建立國際化的醫療與科技跨領域對話平台。

這個場域是國內第一個智慧醫療跨域整合實驗場域，吸引生醫業者阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）率先投入成立亞洲首座「未來醫療實驗室」，也將讓業者透過場域快速找到產品驗證機會，調整修正產品，醫師也能瞭解最新醫療科技及給予回饋。

經濟部技術處處長邱求慧表示，過去臺灣醫材廠商因為缺少品牌，要走向國際是一大挑戰，因此成立之初極力邀請瑞典英國合資製藥大廠AZ共襄盛舉，成立亞洲第一間未來醫療實驗室，相信透過AZ的能量與品牌，對於臺灣在推動醫材、新藥研發及數位醫療上有很大的助力。

工研院副院長彭裕民表示，根據Frost ＆ Sullivan預測，數位健康市場將從2019年1,470億攀升到2023年2,200億美元，智慧醫院相關科技發展將產生爆炸性成長，所帶動的包括資料分析、雲端運算及遠距病患監控新市場等商機，預估上看115億美元。

臺灣將在2025年邁入超高齡社會，過去人們必須「以人就醫」，親自到醫院進行檢驗、診斷與治療，今年因疫情衝擊，加上5G、AI人工智慧與巨量資料驅動生醫產業轉型發展，凸顯出以數位科技來輔助健康管理與遠距醫療照護的重要性，也讓醫療設備朝向行動化、手持化、微型化與居家化發展，創造智慧醫療的下一波浪潮。

工研院以數位科技突圍，成功整合法人與廠商技術，整合生醫、電光、資通訊、AI人工智慧、機械等不同領域，打造產業升級與符合市場需求的整體解決方案與服務模式；今年的新冠肺炎雖然帶來危機、但同時也是轉機，展現出臺灣包括檢測設備、呼吸器、測量體溫熱影像測試儀器系統快速整合、製造的能力與彈性。

(工商 )