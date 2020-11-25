韓星吳萬石在夯劇《愛的迫降》中飾演反派的北韓軍官趙哲江，滿肚子壞水讓人恨得牙癢癢，這次在《檢法男女》中搖身一變，洗白成為正義檢察官都志翰。吳萬石也被稱「韓國海德薇格始祖」，曾參加超過2000場韓國版音樂劇《搖滾芭比》的公演，渾身演技爐火純青，即便兩劇角色反差大，吳萬石憑深厚演技底子，成功詮釋檢察官的正義凜然，人氣爆棚為他贏得大量粉絲。

《檢法男女》由怪咖法醫和菜鳥檢察官二人組合為發展主軸，兩人並肩合作破案找真相，在韓國播出大受歡迎，劇情內容從家暴、連環殺人、到老人受虐等題材，懸疑、驚悚、揭露社會陰暗面，亦彰顯司法正義，發人深省，尤其節奏十分緊湊，精彩得讓人捨不得眨眼，也集結多名實力派演員同台飆戲，包括鄭在詠、鄭柔美、李伊庚、朴恩碩、史蒂芬妮李等人主演。

演技收放自如的鄭在詠，在劇中飾演一名具有完美主義、性格又挑剔古怪的法醫白範，不僅常常會和屍體說話，還會直接睡在解剖台上，行事作風常人難以理解，綽號被叫做法醫界的「瘋範」；另一靈魂人物鄭柔美飾演新手檢察官殷爍，司法院第一名畢業，憑藉過人的記憶力，消除她外在形象帶來的偏見。她個性陽光積極、他冷血工作狂，兩人形成強烈對比，以「科學」結合「直覺」組合攜手偵破一件又一件凶案，為死者發聲。全新韓劇《檢法男女》11月26日起，每週一至週五晚間10點中天娛樂台39頻道首播。

《檢法男女》的靈魂要角法醫白範，由演員鄭在詠飾演。（中天娛樂台提供）

鄭柔美飾演初出茅廬的新手檢察官殷爍。（中天娛樂台提供）

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