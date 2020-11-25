台北地院審理立委集體貪汙案，今（25）日下午就藍委陳超明涉案部分，傳喚經濟部國會聯絡組組長魏士綱作證。魏證稱，他從6年前接這個工作，就一直在應付SOGO案，其中關心最多的就是綠委蘇震清及藍委廖國棟，雖然沒有義務要配合，但也不會去挑戰、質疑立委，只能見招拆招。

魏表示，調查官偵訊時，他雖稱不太記得陳超明有打電話關心SOGO案，但後來回去查看與陳的辦公室主任梁文一的LINE對話紀錄，想起來的確有這麼一回事，不過確詳細通話內容已不記得，大概是陳要經濟部給個面子，隨便派一個人出席公聽會應付一下。

檢察官質疑魏身為國會聯絡人，立委的請託怎麼會記不清楚？魏說，他從2014年接這個工作，就一直都在處理SOGO案，主要都是蘇震清和廖國棟在關心，且自今年3月迄今，立院已開了30幾場類似的公聽會，對於單一一場公聽會，並會認為特別重要，印象真的不太深刻。

魏指出，召集委員對行政部門最大的影響力，就是議程的安排，排早排晚都會有影響，但好壞不一定，有時確實需要拜託召委幫忙；持平來說，陳超明身為經濟委員會召委，雖然經常修理經濟部，但這是在野黨的天職，陳在請託事情的時候，態度還算友善。

魏說，正規公聽會是由召委召集，署名委員會或立法院主辦，SOGO案是由東吳大學發文，在立院召開「法律鑑定會」，本身就是很奇怪的會議，但如前所述，這樣的非正規公聽會半年多來就有30幾場，「立院發生什麼事都不奇怪」；委員如果真的關心某個案子，通常會直接約談行政官員，否則都是書面往來，陳超明在SOGO案只有那通電話，其他時候沒印象有討論過。

魏強調，立委如果發出邀請，目的就是要他們派員參加，他們的立場當然是希望不要去，「但幾乎沒有凹成功」，只能協調出席層級越低越好；立委邀請、約談行政官員或向他們請託，雖然沒有法源依據，但基於尊重國會，他們不會挑戰，再奇怪都要當一回事。

陳超明的律師說，依魏所述，可證明陳從頭到尾只有打1通電話，國會聯絡人也是當一般請託處理；陳的辦公室主任梁文一則說，陳從來就不是會施壓的委員，都是用請託的方式跟行政單位合作，包括他在內，幫陳做事的團隊，自然也不會用施壓的態度去對待行政官員。

(中時 )