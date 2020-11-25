台北文華東方酒店「復出」倒數，搶攻企業尾牙春酒商機成為年終衝刺及拉抬明年第一季餐飲業績的主力，台北文華東方酒店今年以擁有非凡氣派場地、國際演唱會等級聲光音響設備、以及客製化的豐盛美饌，向來是精品業及金融業舉辦各式大小尾牙春酒宴會的最佳首選為號召，不在這波搶錢大戰缺席。

年終將至，是企業尾牙春酒與親友團圓的季節，家庭、公司同事在年底相聚，為一年的辛勞舉杯同慶、迎接嶄新年度的到來！台北文華東方酒店特別於此充滿歡慶氣氛的歲末年初，針對不同市場需求，精彩規劃「牛轉錢坤」尾牙春酒饗宴專案與「牛年鴻運」除夕團圓圍爐宴。

隨著尾牙春酒季鳴槍開跑，台北文華東方酒店自2020年12月1日起至2021年3月31日，推出「牛轉錢坤」尾牙春酒專案， 由擁有超過25年豐富廚藝經驗，且曾榮獲國際獎項殊榮的宴會廳主廚李政上帶領頂尖廚藝團隊，精心設計多道賓主盡歡的美味豐盛菜餚，提供三種不同宴席方案供選擇。精緻中式宴席每桌(十位) 25,800元，適用於週一至週四; 澎湃中式宴席每桌(十位) 28,800元，適用於週五至週日; 而全日期適用的豪華中式宴席則為每桌(十位) 32,800元。

此外，台北文華東方酒店表示，館內美食餐廳包括米其林一星雅閣中餐廳、米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳以及M.O. BAR，各式精彩絕倫的美味佳餚，亦可滿足大小企業對尾牙春酒不同的需求與規劃，尤其是Bencotto及M.O. Bar 包廂，更可滿足企業舉辦中小型尾牙派對不同的場地需求。

(中時 )