南投縣環保局利用廚餘，營造「蚓菜共生」菜園。（廖志晃攝）

廚餘約占總垃圾量3成，如何再利用成為重要課題；南投縣環保局在頂樓開闢綠色實驗農場，推動「蚓菜共生」讓蚯蚓分解生廚餘，產生蔬菜需要的養分；員工踩腳踏車健身兼發電，供應廚餘機及菜圃灌溉用電。

環保局綜合計畫科長張宗義表示，清潔隊每日收運垃圾中，有3成是廚餘，廚餘有熟廚餘和生廚餘之分，其中，生廚餘因溼度高、不易燃燒，會造成掩埋場、焚化爐極大的消耗。

近年來，對於生廚餘處理，朝向採自然農法「蚓菜共生」，蚯蚓對於生廚餘的分解非常有效，排遺可以改良土壤，因此，環保局設置綠色實驗農場，添購「組合式生態植栽器（蚓菜共生植栽器）」，實驗蚓菜共生轉化生廚餘，未來，希望清潔隊，甚至家戶都能利用蚓菜共生，創造更友善永續的環境。

綠色實驗農場放置著2輛發電腳踏車，員工利用中午休息時間，可以踩腳踏車兼健身，透過踩動腳踏車的過程，將人力轉成機械能，機械能再轉成電能，產生的電儲存在循環電池中，再使用於屋頂農園自動澆灌用電，及廚餘處理機用電，一舉數得。

組合式生態植栽器，由高雄思源生態農場場長羅條原發明，曾獲得馬來西亞ITEX國際發明展環境能源類金牌獎，及泰國國際最佳發明獎。

(中時 )