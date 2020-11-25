北市囤房稅自2014年起依「持有非自住房屋戶數」，採2.4％、3.6％的差別稅率課徵，市府後來提出修正案，改為房屋起造人在1年內未售出者，房屋稅按現值1.5％課徵，1年後恢復3.6％課徵，比現行版本年限短1年。但此案與議員所提出過的2種版本，均於25日議會大會提出，以致吵成一團，最後決議3案都付法規委員會討論。

北市府依《台北市房屋稅徵收自治條例》規定，房屋起造人持有待銷售的住家用房屋，於起課房屋稅3年內未出售者，按現值課1.5％稅，3年後恢復課3.6％稅。

但為避免建商囤房不賣，議員邱威傑也提出他去年提過的修正案，將年限改為1年半內未出售，課2.4％房屋稅，之後恢復課3.6％稅；議員陳建銘也提案，刪除起造建商的優惠稅率，直接課3.6％稅。

不過，因邱、陳的版本都已順利一讀進入法規委員會，只剩北市府所提的案，恐遭到卡關，但3案於25日都在議會大會再提出，惹得議員們吵成一團，直呼怎會有3案都提的現象，最後議長陳錦祥裁示，邱、陳的案子都早已通過提出，此次包含北市府提案在內，共3案都付法規委員會合併討論，待修改到最合適的版本再上路。

(中時 )