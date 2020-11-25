章廣辰、陳彥允、林煒出席世新大學口碑場特映。（TVBS提供）

章廣辰脫衣搞笑。（TVBS提供）

世新大學600位同學參與口碑場特映。（TVBS提供）

TVBS《粉紅色時光》播出後好評不斷，金鐘編劇杜政哲與主演林煒、陳彥允、章廣辰25日前進世新大學參與特映會，與現場600位同學一同欣賞精彩片花，欣賞片花前，歌手出身的陳彥允先獻唱《粉紅色時光》插曲〈愛你一萬年〉，讓大家直呼：「好好聽，耳朵已懷孕，再唱一首！」上集獻出「濕身秀」的章廣辰重現劇情，作勢脫掉上衣犒賞粉絲，現場一片驚呼，沒想到褪去帽T後，裡面還有一件上衣，笑翻全場。

本週即將播出的第三集，鮑正芳暈倒在章廣辰身上，章廣辰一把將她抱起送去休息，劇組也讓這個橋段經典重現，選出幸運女學生上台互動，女學生幽默自稱是「世新阮秀艷」，只見章廣辰一鼓作氣抱起她，還開玩笑加碼：「還是要加個人工呼吸？」惹得女學生臉紅心跳。而林煒和陳彥允也在跟女同學互動時講出「我喜歡妳」台詞，林煒笑說自己講得很習慣，當年演《花系列》時常講，陳彥允則相當害羞，還一度想藉酒壯膽！

對於重返母校世新，章廣辰表示：「很久沒有回來了，學生本身就散發著粉粉紅紅的粉紅色能量，以前自己也年輕過，偶爾還是要看看年輕人在做什麼。」並笑說：「學生們比想像中的熱情很多，玩手機跟睡覺的都不多，世新的朋友真的不錯！」為了支持這齣好戲，世新大學學生全員戴上粉紅色口罩，響應防疫措施外更以行動呼應《粉紅色時光》劇名，形成一股粉紅熱潮！

面對未來將踏入影視領域的學弟妹們，章廣辰鼓勵學弟妹們：「找工作最重要的是熱情，目前自己也在累積作品積極尋覓。」被章廣辰視為人生導師的杜政哲則認為，走影視圈必須有堅強的意志力，「都會有一段沒人看得到的時期，我也是《16個夏天》後才開始受到矚目。」

近日有眼尖網友發現《粉紅色時光》第三集提早流出，對此TVBS回應：「嚴重譴責盜版行為，我們很認真地做戲，還是要呼籲大家支持正版，電視看TVBS、網路看愛奇藝，已經尋求法律途徑要求對方下架！」《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出。

(中時 )