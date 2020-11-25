台南市長黃偉哲（左2）於25日邀請歌手閻奕格（左1）、婁峻碩（右2）、文蕙如（右1）到台北車站替台南耶誕系列活動做宣傳。（吳康瑋攝）

台南市長黃偉哲25日於台北車站替台南耶誕系列活動做宣傳。（吳康瑋攝）

年底的耶誕跨年即將來臨，台南市長黃偉哲25日至台北車站公布台南耶誕跨年系列活動，打破單日單場的模式，從12月5日起，推出7場精采絕倫的大型音樂節目，他現場也邀請到歌手閻奕格、文慧如、妻峻碩，端起代表台南的美食周氏蝦捲、鮮甜的青皮椪柑及香醇咖啡等，邀請來往旅客到台南體驗不一樣的跨年。

黃偉哲指出，台南市走過400個年頭，在歷史上具有獨特的意義，這次音樂型表演活動及演唱會，多集中在新營城區，並在麻豆安排滿滿的親子活動，全部都是免費參加，保證民眾會有滿滿收穫，但他呼籲民眾到活動現場，要戴上口罩做好防疫，畢竟國外疫情仍然不樂觀，做足防疫才能安心享受。

黃偉哲透漏，這次將在12月19日及26日，於永華市政中心西側廣場舉辦浪漫情歌夜及搖滾嘻哈夜演唱會，邀請天后田馥甄、情歌王子周興哲與蔡旻佑等歌手演出、27日將在新營體育場舉辦的青春流行夜晚會，不但有動感的音樂，也有璀燦的焰火表演，最後31日跨年夜，將在永華市政中心西側廣場舉行，並邀請多位金曲歌王、歌后與民眾齊聲倒數，迎接2021年來臨。

市府指出，耶誕跨年的期間，民眾只要將消費滿200元以上的發票，在台南市政府的網站進行登陸後，就會得到一組序號，可以參加市府加碼的抽獎活動，最大獎為一棟房子，且共有兩分，請民眾萬別錯過。

(中時 )