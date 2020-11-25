年味節慶氛圍蔓延，搶攻家人除夕夜與春節至飯店圍爐商機，台北天成大飯店推出2021／2／11除夕及大年初一2021／2／12~初三2021／2／14新春圍爐宴，12道圍爐饗宴，六人宴席10,800元＋10％、十人宴席16,800元起＋10％，主廚團隊精心獻上多道圍爐珍饈及經典招牌美饌，席間可享3小時果汁無限暢飲瓶， 除夕當晚更提供福氣熱鬧民俗技藝嘉年華會，闔家歡樂共度新年夜，喜氣洋洋迎好年。

天成集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，圍爐商機為各家業者兵爭之地，而消費者選擇圍爐方式趨向輕鬆便利，除了選擇飯店外帶年菜外，更傾向至飯店餐廳內圍爐，不少消費者在7.8個月前就開始詢問菜色，預定時間也越來越提前，為顧及北部過年客群不少以小家庭且喜愛飲食精緻化，推出六人宴席，為小家庭過年最佳選擇，以好康優惠價格來滿足饕客需求，使闔家來場難忘的圍爐饗宴，預估可望帶1成業績。

位居五鐵共構且擁有絕佳地理優勢的台北天成大飯店春節圍爐饗宴，2021／2／11除夕當日「鴻運呈祥吉祥宴」六人宴席10,800元＋10％、十人宴席16,800元＋10％、包廂十人宴席19,800元＋10％，大年初一2021／2／12~初三2021／2／14，春節圍爐饗宴十人宴席12,000元＋10％。

豐美菜色包括「龍蝦大拼盤」以沙拉龍蝦、燒鴨、海蜇、油雞及鳳尾魚繽紛開胃揭開華麗序曲；「佛跳牆翅盅」選用魚皮、魚肚、排骨、嫩雞、芋頭、香菇…等多種食材燉製而成，品嘗的到彈牙食材與精燉上湯所融合成的奢華滋味；「避風塘大蝦」鮮活大蝦酥炸後伴入特製蒜酥、豆豉、辣椒末…等食材，以大火快炒，外酥內嫩，濃郁滋味，讓人無法停口。

「花膠燴美參」，營養價值甚高的花膠與烏參及蹄筋一同燴煮，軟嫩微Q，風味餘繞不已；「滬式秘製排」特選豬肋排以醬料醃製1天，經過烤製，再淋上滬式醬汁，入味軟嫩，鹹香不膩；「荷香抱珍珠」開陽、肉絲融入長糯米，搭配荷葉一同入蒸籠，演繹出軟糯Q彈的油飯，一上桌油飯飄散著荷葉香，讓人食指大動。

「干貝菌菇燴芥菜」將干貝、菌菇及芥菜融入高湯中，以小火煨煮半小時，原始的鮮美甘甜使人著迷；「蟲草菌菇燉雞湯」以優質蟲草與菌菇，搭配小土雞慢火燉煮2小時，滋味醇厚濃郁；另有「蔥香石斑魚」、「奶黃流沙包」、「蜜汁叉燒酥」、及「四季鮮水果」，如此多樣化的菜色，道道為饕客打造豐美飽足圍爐盛宴。

(中時 )