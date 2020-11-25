仁愛鄉投89線力行產業道路，危險路段包括明隧道、貨櫃加固邊坡及鋼性路面改善工程，進度全部超前；縣府提報生活圈計畫，進行全線破損路面及危險路段改善工程，再獲公路總局核定1.2億元補助經費，將可讓道路更安全。

林明溱指出，力行產業道路49K路段持續下陷，縣府斥資1600多萬元，進行改線及加固邊坡路基，並利用貨櫃堆疊設置保護駁坎，如今改線路段已完工，路基更堅固，邊坡也在鋼軌樁護欄保護下更穩固，力行、發祥及翠華村部落鄉親，期待有條安全回家的路的願望，終於逐漸實現，他也覺得很欣慰。

林明溱指出，明隧道工程經費達1億3900萬元，今年9月動工，目前進度超前，達到26.88％， 縣府會嚴格監督，確保施工品質，預計2022年3月完工的期限，可望再提前。

縣府新提報的投89線全線破損路面及危險路段擇要改善工程，包括路面改善8888萬元，及邊坡管理作業費2999萬元，已獲交通部公路總局列入生活圈計畫，未來兩年，縣府將逐步落實執行，可望讓投89線的安全及平整性更加提升。林明溱強調，近3000萬元的邊坡管理作業費，主要用於邊坡安全穩定的監測，對於道路防災預警提供更大的保障。

(中時 )