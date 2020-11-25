櫃買中心25日表示，為扶植國內中小企業，協助更多國內優質企業上櫃，並強化對發行公司的服務，與勤業眾信聯合會計師事務所及第一金證券，共同於25日於新竹舉辦「109年度推動優質企業上櫃宣導說明會」，有近80位企業及中介機構代表參加，反應熱烈。

本次宣導會首先由櫃買中心林佩姻副理簡介企業進入資本市場前應準備之事項，並以深入淺出方式講解申請上櫃常見問題及審查重點，提醒企業及早準備與因應，以利日後順利進入資本市場。

第一金證券陳香如總經理表示，目前雖面臨COVID-19疫情衝擊，但相信危機亦會帶來轉機，企業可透過進入資本市場，強化公司體質，進而提高承受風險及掌握商機的能力。勤業眾信張益紳執行副總經理則提出可借助數位方式驅動企業決策以打造智慧企業，進而提升公司營運效率；最後由鈺太公司邱景宏董事長，分享申請上櫃歷程之寶貴經驗。 透過本次宣導會，不僅讓與會企業瞭解申請上櫃之好處與相關實務作業，並希望傳達櫃買中心積極協助優質企業進入資本市場之熱忱，未來亦將持續為企業營造有利之籌資環境，讓更多發展潛力無窮之中小企業進入櫃買市場，並提供投資人更多優質投資標的，企業於申請上櫃的過程中，如有任何問題均歡迎與櫃買中心進行溝通及交流，櫃買中心將盡力協助企業進入資本市場。

(工商 )