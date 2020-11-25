公平會25日委員會決議，不禁止佳世達科技與明泰科技兩家結合。
公平會表示，佳世達科技先前以公開收購方式增加持有明泰科技至42.8％，現又打算再次取得明泰科技至多16.4％股份，結合後將持有明泰科技過半數以上股份並控制該公司，因此，依法提出結合申報。
公平會指出，佳世達公司主要生產液晶顯示器、投影機、POS系統設備及偏光片，明泰公司則代工生產乙太網路交換器、WLAN及網路攝影機，前開產品無水平競爭關係，也無上、下游垂直供應關係。
由於前次佳世達科技與明泰科技的結合獲公平會不禁止在案，公平會指出，這次佳世達科技打算持有明泰科技過半數以上股份並控制明泰公司，依法再次申報結合，但是相關產業結構及市場競爭態樣幾無變化。
公平會審議後認為，兩家結合並無顯著限制競爭疑慮，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此不禁止其結合。
(工商 )
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