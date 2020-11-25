第一銀行協助婦女、中高齡國民及離島居民發展微型企業，增加創業成功機會，提升勞動參與率，截至2020年10月底，「微型創業鳳凰貸款」共貸放712戶，貸放金額4.2億元，核貸率達94.8％。

女性經濟力在現今社會扮演重要的角色，世界各國政府與重要經貿組織均致力於協助女性創業與就業，並努力營造女性創業及就業之友善且平等環境，第一銀行為響應政府政策並善盡金融機構社會責任，推動普惠金融，提供各族群友善且公平的金融服務，截至今年10月底，辦理個人消費性貸款人數逾10萬人，貸款金額966億元，其中女性貸款人數及貸款金額比率分別為45.78％及42.26％。女性貸款人數占比較去年同期增加3％。

另外，為落實普惠金融服務可及性，第一銀行除協助女性及弱勢族群取得資金，降低創業所面臨之困難外，亦開發企業線上申貸平台「微企e時貸」，該平台因沒有營業時間限制，企業主24小時皆可透過線上平台完成貸款申請，流程簡便僅須3分鐘，且客戶文件齊備並完成開戶，最快一天即可取得資金，大幅提升金融服務使用性；民眾藉由第一銀行官網、手機APP取得最新金融訊息便捷且快速，也充分提高金融服務之品質。

第一銀行為配合政府支持青年加入創業行列，也推出「青年創業及啟動金貸款」，只要依法登記或立案未滿五年之事業，負責人年滿二十至四十五歲之本國設有戶籍之國民，並於三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程二十小時或取得二學分證明即符合資格，若新貸歸戶總貸款金額100萬元以內，信保基金提供9.5成信用保證，且五年內利率1.42％由經濟部全額補貼，創業者如有需要，可向第一銀行各營業單位提出申請。

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