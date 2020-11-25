臺灣企銀支持政府建立性別友善的工作環境，鼓勵女性及中高齡國民申辦「微型創業鳳凰貸款」，市占率不僅居冠，更數度獲得勞動部表揚，肯定臺灣企銀對性別平等及促進社會就業的努力。

臺灣企銀深知女性及中小企業主創業艱辛，全力投入辦理「微型創業鳳凰貸款」及「青年創業及啟動金貸款」二項政策性專案貸款，截至2020年10月底，二項貸款累計承作量高達9,973件，貸款餘額合計30.49億元，市占皆為第一。目前總貸款人數5,314人中，女性人數有2,243人，貸款餘額12.97億元，占比逾4成，彰顯臺灣企銀對女性創業的力挺及提升女性獲貸比率的貢獻。

依經濟部中小企業處編製之2020年中小企業白皮書揭露，2019年我國女性企業家數計有55萬家，佔總企業家數37％，其中98.66％為中小企業。臺灣企銀深感中小企業為帶動臺灣經濟向上的關鍵基石，在歷年政府推行各項中小企業融資輔導政策上，不以企業獲利為唯一考量，始終責無旁貸扮演領頭羊角色，且獲得各界一致的推崇與好評，同時亦成為創業者尋求融資輔導的首選銀行。

臺灣企銀近年致力推展各項電子與創新金融服務，仍不忘企業社會責任的履踐，為響應並落實蔡英文總統「投資青年四大政策」，臺灣企銀今年8月率先以全國125個「中小企業融資諮詢服務專區」，傾力配合輔導有志青年辦理「青年創業及啟動金貸款」，為該項政策之推動打入一劑強心針並獲得熱烈回響，持續擦亮「國內唯一中小企業專業銀行」的金字招牌。

(工商 )