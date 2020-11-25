本土大型投顧法人最新升評半導體封測大廠京元電子（2449）「買進」，強調華為衝擊已反應，著眼其他成長動能，賦予39元推測合理股價。

雖然京元電第三季財報表現遜於預期，然股價近期開始反彈，法人認為，除因美國總統大選結果將可能代表中美緊張關係得以緩解外，投資人應已消化華為禁令的相關影響。

投顧研究機構預估，第四季起海思半導體對京元電貢獻歸零，將造成2021年近15％的營收缺口，但受惠聯發科5G系統級晶片（SoC）、電源管理（PMIC）產品，加上其他客戶在GPU、FPGA、CIS與車用等強勁需求，營收可望有年持平表現。而測試產能在經過調整後，預期對毛利率的負面影響將較預期小。

聯發科去年占京元電營收僅約12％（大客戶海思半導體為18％），然今年隨著聯發科手機晶片市占率持續提升，以及其他趨勢性產品成長強勁之下，預期營收將可成長60～70％，營收占比將達到15～20％。

(工商 )