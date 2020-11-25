勞保年金改革原訂將在年底推出草案，但因未有共識而暫緩，勞動部長許銘春今（25）日透露，若勞保年改不啟動，基金預計在2026年用罄，如果要靠政府撥補來續命，政府從明年開始，每年撥補要新台幣800億至1,000億元才足夠。

許銘春今前往立法院社會福利及衛生環境委員會針對「如何具體防治職場霸凌及職場心理健康促進計畫執行成效」、「如何透過『中高齡者及高齡者就業促進法』之施行，整合並打造無年齡歧視就業環境」列席報告並備質詢。

國民黨立委曾銘宗在質詢時提出「勞保年改議題」，要求勞動部說明若勞保破產，政府態度為何？許銘春表示，依照目前的情況，勞保基金確實會有用罄的問題，但勞保是政府辦的保險，政府一定會負起最後給付責任，也會研議如何開源節流等，讓勞保制度永續、保障勞工權益。

曾銘宗指出，勞保基金預計在2026年破產，行政院今年撥補200億元挹注勞保基金後，明年也將撥補220億元，「這樣的額度難道就足夠了嗎」，要求許銘春回答，如果在勞保年改「完全不改」，到底每年要撥補多少才夠？

許銘春回答，今年是政府有史以來第一次針對勞保年金來撥補，「其實這樣的額度還是不足」，未來還是期待政府可以在衡平財務狀況下，繼續提高撥補金額，如果勞保年改完全不改，預估每年大概要撥補800億到1,000億元才夠支撐勞保年金。

(工商 )