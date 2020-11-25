燒肉控注意！乾杯集團進軍通路，首度將旗下創立21年的燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」，與7-ELEVEN獨家合作，共同開發「乾杯炭火燒肉飯糰」、「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」2款鮮食商品，售價分別為39元及59元，自11月30日起於全台7-ELEVEN獨家販售，讓消費者在巷口便利商店中也能輕鬆嚐到乾杯燒肉的獨門風味。

乾杯表示，此次與7-ELEVEN合作採取品牌授權模式，先由7-ELEVEN進行市場觀察，發現飯糰、握便當是正餐市場的主流商品，雙方確認品項後，不僅研發出炭火風味，更由乾杯集團總料理長親自技術指導，加入乾杯的獨門醬汁，雙方花費近半年時間，從製程、配方、食材及品質上不停來回測試，結合彼此Know How，共同打造出風味絕佳的銅板美食。

此次推出2款聯名鮮食均主打吃得到乾杯店內的「燒肉風味」，其中「乾杯炭火燒肉飯糰」使用備長炭烤豬肉，一咬下就能嚐到濃烈的燒烤炭火香氣，融入乾杯的獨門醬汁，整體鹹甜中帶著焦香風味，令人一口接著一口，彷彿置身於燒肉店大口吃肉的過癮氛圍。

另一款「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」則是將備長炭烤豬肉，結合多汁軟嫩的烤雞腿排，並使用日本鹽味醬調味，使清爽風味更為明顯，目的是為了還原乾杯燒肉居酒屋標榜的鹽蔥醬香氣，拌著Ｑ彈米飯一起享用，層次更顯豐富，一舉滿足燒肉控品嚐乾杯兩大招牌滋味。

此外，11月30日起消費者還可掃描全台7-ELEVEN商品貨架插卡上的QR Code，進入網頁並完成乾杯集團會員註冊後，即可獲得入會禮兌換券一張，包含伊比利梅花豬、乾杯自家製泡菜、生啤酒等多樣選擇。消費者只要至乾杯集團旗下任一餐飲品牌〈乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45〉等超過30家門店，出示此券即可兌換。

(中時 )