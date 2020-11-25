苗栗縣政府衛生局透過戒菸競賽獎勵民眾戒菸，25日辦理抽獎並頒發醫護人員及醫療院所獎項等，總獎金34萬元。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府鼓勵民眾戒菸，並減少二手菸及三手菸的危害，規畫向菸說不競賽，吸引民眾透過「二代戒菸服務計畫」的專業協助與心理支持，達到戒菸目標，25日苗栗縣長徐耀昌等人，抽出競賽幸運兒，獎勵民眾對戒菸的恆心與毅力，迎回健康。

縣府衛生局表示，衛生福利部國民健康署2012年推出「二代戒菸服務計畫」，醫療院所、衛生所及社區藥局提供戒菸服務，透過醫療院所的戒菸衛教師或社區藥局藥師，提供專業衛教諮詢與支持，讓孕婦、青少年及不適合用藥者，獲得協助，接受戒菸服務後，3個月及6個月後還有專人追蹤及輔導，全程關懷增強戒菸動機及意志力。

今年衛生局舉辦抽獎活動吸引1200人參與，除鼓勵吸菸者善用縣內二代戒菸服務外，並增加成功戒菸推薦獎，希望藉由朋友、家人的親友支持，提高吸菸者戒菸的意願和戒菸成功率。25日徐耀昌等人抽出6個月成功戒菸獎、3個月成功戒菸獎，並頒發醫護人員及醫療院所獎項等，共34萬元禮券獎勵。

衛生局長張蕊仙表示，未來將持續推動二代戒菸並配合學校戒菸教育，以點線面方式強化菸害防治網絡，降低青少年、成人吸菸率，營造清新健康的無菸環境，呼籲民眾為關心的人，即刻採取戒菸行動，改善自己及家人的健康，讓生命變得更精彩。

(中時 )