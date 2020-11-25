2007年5月23日上午大約11點多，位於新店市（現為新店區）一棟老式五層樓公寓，突然傳出「砰砰砰」槍響，時任的台北縣（現為新北市）議員吳善九，遭槍擊重傷不治身亡，兇手大白天闖進吳善九服務處，近距離開五槍，行徑相當囂張，命案過後不僅龐大利益糾紛曝光，吳善九的服務處更是傳出不少靈異事件。

遭槍擊身亡的議員吳善九(圖/中時資料照)

吳善九出生於1958年，早年加入新黨，後來轉至親民黨，吳善九政治立場鮮明、敢說敢做，揭發不少違法弊端，尤其經常揭露砂石業者違法行徑，當年許多人稱他「議會小鋼砲」。吳善九遭槍擊時年僅48歲，案發後好友鍾小平表示，吳善九曾說近日因為揭發弊案，承受莫大壓力，不禁懷疑吳善九是擋到人財路，才會遭到殺害。

吳善九遭近距離開槍，現場血跡斑斑，留下許多彈孔(圖/中時資料照)

案發當天，35歲的兇手藍家偉，頭戴安全帽持槍闖進吳善九位於二樓的服務處，藍家偉看到助理先問「議員在嗎」？助理回答「在」之後，藍家偉逕自走進辦公室，在吳善九毫無防備之下，進距離猛開五槍，子彈當場貫穿心肺，血流滿地當場身亡。

槍手藍家偉在華陰街停車場舉槍自盡(圖/中時資料照)

警方很快鎖定槍手藍家偉，同年的6月24日，藍家偉在台北市承德路與市民大道上，遇到警察臨檢，藍立即開槍反擊，隨後逃往五鐵共構工地變裝後，從貨櫃旁跳過工地圍牆，再逃往華陰街的便利停車場內，但仍躲不過警方開槍圍捕，藍家偉最後朝太陽穴舉槍自盡。

主嫌吳信中被押回台灣(圖/中時資料照/取自中視畫面)

買凶殺人的主嫌吳信中，2013年3月5日，在大陸落網後押回台灣，根據判決書，吳信中因處理淡水緣道觀音廟違建拆遷事宜，對吳善九心生不滿、懷恨在心，他用120萬買通槍手王躍凱、藍家偉，並交付四把手槍、子彈及吳善九照片。2007年5月23日上午，藍家偉至吳善九服務處連開五槍，導致吳左肺破裂及血胸休克，送醫後不治。

命案發生後，吳善九新店的服務處，不少鄰居曾目睹詭異事件，像是吳善九辦公室抽屜，插鑰匙後怎樣都打不開，家屬祈禱後才開啟；親友看見無人的服務處，有吳善九徘徊的身影，室內物品、桌子在沒外力下被移動，還有鄰居聽到搬動東西的聲音。

家屬處理後事時，原本正在替吳善九助念，唸到一半大體眼睛突然睜開；後來有一位靈學老師想要承租服務處，一上樓就看到吳善九，因此死者「未曾離開」的傳聞，也在該區流傳開來。

服務處位於新店精華地段，至今仍相當熱鬧(圖片截自Google街景)

服務處位於新店北新路上，這裡車水馬龍，做生意店家林立，屬於新店的精華地段，命案發生至今，許多人已經逐漸淡忘此事，而附近鄰居雖然無法忘記，談及此事仍相當低調，二樓的服務處已經有人承租，不過即使是位於精華地段的房屋物件，價格還是低於市價兩成，附近房仲表示，以捷運黃金地段來看，該服務處價格大約打8折，不過由於地點實在不錯，未來發展性相當高，因此有沒有辦法賣掉，對屋主來說或許並非當務之急。

(中時新聞網)