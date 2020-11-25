今年台股10月不驚奇，反而是11月漲到出奇的嚇人，加權指數在11月9日先行越過13,031點創歷史新高，然後一路上攻！但是之前在本專欄10月21日的文章〈iPhone 12出貨狂爆 竟有人看走眼？專家曝台股天價新推手〉，就已經推論iPhone 12的銷量被市場嚴重低估，這個利多一定會發酵，台股將會站上萬三，請讀者們拭目以待，現在回頭看，事實證明此推論完全正確。

這禮拜就有新聞報導，iPhone 12迎接超級換機潮，更有華爾街的分析師上調蘋果i12的新機銷量，從7,500萬支上調至9,000萬支，增幅2成，和10月那篇專欄的推論不謀而合。而當時市場的預估銷售量是7,000萬支，先前提到至少短估1,100萬支以上，因為高階機型i12 Pro和Pro Max會大賣，尤其是Pro Max機型會帶動第二波預購，第一和第二波的銷售量比例可能會變成6:4或是5:5，那總銷售量將上看8,100萬支到9,800萬支，這一切早在上個月就已經推論出來。

業界指出，就連蘋果當初評估的供貨產能，也押錯邊，因為去年最大銷量集中在中階的機型，所以蘋果會把今年的產能押在iPhone 12與iPhone 12 mini上，但是官方沒考慮到的是，疫情後的報復性消費潮，以及富人旅遊預算的移轉性支出，會讓Pro與Pro Max賣得非常好，尤其是Pro Max機型。現在高階機種頻頻缺貨，上市至今仍要半個月以上的交貨期，這些就是最好的證明。

所以當市場漸漸瞭解到，分析師低估蘋果新機的銷售量，台股當然會第一個衝在前頭。而12月的台股，不僅會漲i12概念股，其他電子新品也會賣得比預期好，像是PS5、XBOX、Macbook、PC/NB等，都會因為民眾的報復性消費心理，讓銷量衝得更高，所以可以樂觀期待相關台積電概念股、被動元件與蘋概股將接棒輪漲。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)