三重區老舊廁所翻新全面完成！三重區公所表示，每間改善的公廁都與地方作連結（戴上容攝）

三重區老舊廁所翻新全面完成！三重區公所表示，每間改善的公廁都與地方作連結（戴上容攝）

三重區老舊廁所翻新全面完成！三重區公所表示，每間改善的公廁都與地方作連結，像是位於廟宇旁開元公園公廁設有「善男信女」鏤雕圖騰、鄰近淡水河岸的三張公園以海洋風為主題等。三重區長陳奇正表示，特色廁所盼能增加認同感，讓「如廁」成為生活中的小確幸。

三重區經建課長李學儀表示，她對室內設計充滿興趣，接到公廁改建案後，她常到地方觀察民情，將地方特色手繪成設計稿，打造讓民眾有認同感的公廁，三重70座公園，其中14座公園設有公廁，目前11間廁所改善完成，剩下3間因設備尚新還不用改建，而公所今年共完成6間廁所整治工程。

三重區長陳奇正表示，12月將一次啟用3間特色公廁，分別為和平、體育場和三張公園公廁。和平公園公廁緊鄰遊戲區，因此以積木遊戲做發想，用繽紛馬卡龍色彩積木裝飾水塔，呼應遊戲場歡樂氛圍。

陳奇正說，三張公廁因鄰近淡水河岸，因而以海洋風格為主題，廁所明亮且加入海洋意象的海星、貝殼和美人魚等元素。 三重綜合體育場公廁則以運動風為主題，公廁採藍色為基調，搭配明亮、分布均勻筒燈，改善排式日光燈管灰塵堆積問題。

(中時 )