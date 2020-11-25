只要一日就能玩遍南彰觀光工廠！台灣好行在彰化假日才行駛的11路、12路公車，從田中高鐵站出發，好玩一網打盡，搭乘率卻讓人跌破眼鏡，清水岩線平均每班次只有0.58人搭乘，彰南快線也只有1.33人，彰縣府審議，決定先保留路線，配合高鐵班次調整發車時間。

彰化縣轄市區公車「11路」清水岩縣，從彰化高鐵田中中站出發，環狀繞行台鐵田中站、清水之森、清水岩寺、樂活襪之鄉、福井鐵道文物館、台鐵社頭站、襪子王觀光工廠、高鐵彰化站，2019年總載客數847人，平均每班次0.96人，今年至今總載客數才394人，平均每班次載客數0.58人。

「12路」彰南快縣，也是從彰化高鐵田中站出發，繞經華新MASK創意生活館、田中貓村、北斗老街、愛玩色創意館、冰粽發明館、彰化百寶村、台灣穀堡、溪州公園、萬景藝苑

，回到高鐵彰化站，2018年共2134人搭乘，平均搭乘率2.77人，今年793人，平均搭乘率1.33人。

「載著期待，搭乘率卻低得可怕！假日公車叫好不叫座」，數據已夠低了，今年又折半，讓人氣餒。縣府指出環狀設計較難經營，今年初又爆發新冠肺炎，嚴重衝擊了公車搭乘率，但這兩條路線仍有未來性，值得保留，尤其清水之森溫泉露營區，明年6月將試營運，將是亮點。

彰化縣政府召開市區客運業暨大眾運輸業審議會也分析，當初環狀路線設計主要是接駁高鐵旅客，客群仍待開發，決議先從配合高鐵班次，原本整點發車，清水岩縣改為每時35分、彰南快線每時40分，已利乘客有較充裕時間傳乘， 員客準備完成後，即可正式公告改班資訊。

(中時 )