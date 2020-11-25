現代網路發達，人手一台手機的情形下，愈來愈多勞工反映雇主常利用通訊軟體在假日交辦業務，北市勞動局長陳信瑜表示，只要勞工可拿得出雇主交辦業務的證明，例如通訊軟體的對話截圖，或是電子郵件的內容等，都會被認定是雇主要求勞工加班，依法應計入工作時間並且核算加班費，違者可處2萬至100萬的罰鍰。

「老闆下班後用line交待，還是算加班，要給加班費！」陳信瑜指出，只要是雇主指派勞工辦理業務，依法就要登載工作時間，做成出勤紀錄，沒有依法置備出勤紀錄，可被處9到45萬的罰鍰。

陳信瑜說，縱使勞工是在家中或公司以外的地點完成工作，辦理業務的日期及時數也會被分別計入出勤日數、每日12小時或每月46小時上限的範圍內，除應依法給予勞工加班費用外，若連續工作超過6日，更可能違反一例一休規定。

陳信瑜呼籲，雇主應留意這樣的問題，以避免勞資爭議的發生，有任何認定上的問題，都可以透過1999市民熱線加以詢問，獲得進一步的資訊。

勞動局補充，近年來因產業變遷，經濟活動愈趨複雜多元，勞工在工作場所外從事工作的類型，日益增加，與傳統固定在雇主的設施內或指定場所提供的勞務型態並不同，為提供事業單位對於在外工作的勞工，所認定的「工作時間」及「出勤紀錄」做為參考，勞動部訂定了「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，讓事業單位有所本來遵循。

(中時 )