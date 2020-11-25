消防栓就在家門口 2個月收10張紅單狂噴錢 屋主求遷移(中視新聞)

家住雲林斗六的民眾李先生，從9月份起短短2個月，親朋好友們已經接到10張紅單，全都是民眾檢舉，禍首就是緊鄰家門口的消防栓。無奈的屋主帶著一疊罰單影本向民代陳情，希望協助遷移消防栓。

李先生表示，他是在6年前搬到這個社區，也知道這個消防栓已經存在20年，但最近頻頻遭到檢舉消防栓旁違規停車，被開單。他無奈的說，小姨子偶爾中午來吃個便飯，車停門口被檢舉開單，岳母來借個廁所車停門口也被拍照收紅單，實在不近人情，他秀出手上一疊10張紅單影本說，每張900元的罰款他會去繳納，但不知道後續還會不會有親朋好友收到，讓他十分困擾。

消防栓就在家門口 2個月收10張紅單狂噴錢 屋主求遷移(中視新聞)

引起爭議的消防栓，就位於2戶人家騎樓的門口。警方表示，消防栓、消防車出入口5米內不得臨時停車，如有民眾舉發，警方就會依法開單。申請遷移消防栓涉及消防局、自來水公司及斗六市公所等三個單位，再會勘後如果判定消防栓設置地點有占用民宅用地，則費用由公家單位吸收，否則申請人必須自費遷移。

(中時新聞網)