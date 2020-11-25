秋天正是嚐鮮的季節！淡水區漁會於12月4日推出「淡水漁港螃蟹肥了」系列活動，邀民眾到淡水漁人碼頭直營的「魚藏海鮮宴會廣場」看海景、吃海鮮、搶購新鮮魚產，漁業處當天也將舉行文蛤苗放流、石滬淨灘活動，傳遞永續漁業及愛護海洋觀念。

淡水區漁會表示，今年萬里蟹捕獲量較少，使價格較去年高，但漁會為帶動觀光，今年推出「魚藏肥蟹宴」仍以優惠價格回饋民眾，每桌8888元讓民眾來淡水漁人碼頭品嘗當季最鮮美的海蟹料理，菜色方面除主角萬里蟹外，也包含龍蝦、活鮑及當季鮮魚等澎派食材上桌。

漁會補充，淡水漁民將新鮮打撈的三點蟹、花蟹直銷至淡水區漁會所營業，擁有無限海景的「魚藏海鮮宴會廣場」，而餐廳海鮮品質早已建立優良口碑，餐廳更擁有無可替代的美麗景觀及舒適的用餐環境。

漁業處長張麗珍表示，觀光景點「漁人碼頭」擁有活躍的漁業，提供鮮美海鮮產品外，漁會與市府也用心推廣永續漁業觀念，12月4日下午3點到4點半分別於八里淡水河口及淡水心石滬舉辦「生生不息～淡水原生文蛤放流」及「與你守『滬』：石滬淨灘」活動，煩參加者可獲得「美食品嘗？＆現蒸螃蟹優先？」。

(中時 )