民進黨立委高嘉瑜近日因炒房、打房問題屢登新聞版面，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發批評聲浪，後來又公開房間內宛如回收場的照片，再度引爆話題。對此，台北市議員鍾小平在政論節目中當面狠酸高嘉瑜，「她練了一個叫乾坤大挪移功夫，她在救黨啊！」

鍾小平24日在政論節目《新聞面對面》中狠酸同台的高嘉瑜，「她最近認一個師父叫張無忌，練了一個叫『乾坤大挪移』，做這個事有兩種效果，第一個成功轉移擁有2戶房屋焦點，第二個她愛黨心切，佔據所有新聞版面，沒有人談美豬了。」

鍾小平更直呼，「高嘉瑜在救黨啊！於公於私她這乾坤大挪移的功夫在這裡。」

對此，高嘉瑜則說，買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通、不會只買一個車位、不會買毛胚、不會登記名下誠實申報，且她強調停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。

另外，高嘉瑜照片中的「泛黃枕頭」成為討論焦點，她本人也回應，老家在基隆開百貨行，枕頭是從家裡帶來台北，一直跟著她，很軟很好睡，那顆算是當時最好的枕頭，可惜現在停產了，都被記憶枕、乳膠枕取代，她更說「這是時代的眼淚！」

(中時新聞網)