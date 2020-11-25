佘詩曼（左）躺在盛一倫腿上星夜談心。（WeTV海外站提供

唐嫣（右起）、佘詩曼、盧杉在《燕雲台》姐妹情決裂。（WeTV海外站提供）

佘詩曼（右）與盛一倫談年下戀。（WeTV海外站提供）

佘詩曼與盛一倫談年下戀。（WeTV海外站提供）

古裝大戲《燕雲台》由唐嫣、竇驍、佘詩曼、經超等人主演，唐嫣演繹歷史上著名遼國蕭太后傳奇的一生，佘詩曼與盧杉則飾演她的大姊與二姊。劇情高潮迭起，佘詩曼得知自己丈夫是被唐嫣一箭射死，自請鎮守北方，後又因愛上馬奴盛一倫而與唐嫣姊妹情決裂，徹底黑化，佘詩曼眼見自己親妹盧衫毒殺小妹唐嫣不成，看著自己守護的親情分崩離析，最後妹妹也死在自己懷中，每一個細節的眼神變化都十分到位，強大演技讓網友折服，該劇已突破20億人次網友點擊，網友盛讚佘詩曼：「滿眼都是戲！」

佘詩曼在《燕雲台》與自《大子妃升職記》爆紅的盛一倫譜年下戀，兩人初遇男方就上演英雄救美，盛一倫露出精壯胸肌救下差點墜馬的佘詩曼，並嘴甜：「你從我身旁經過便帶走我的心」，笑虧她是：「馬藝不佳的落馬女子。」讓佘詩曼動了心，兩人星夜談心，大談年下戀，佘詩曼甚至在草原上躺在男方的腿上，傾訴愛意。網友打趣：「小狼狗又甜又MAN誰不想擁有！」

最讓觀眾痛心的是，佘詩曼與唐嫣在劇中隨著劇情推展姊妹情斷，佘詩曼想為自己而活，卻萬劫不復，她在微博感性：「姐妹們決裂了，胡輦（指佘詩曼飾演角色）在黑化的邊緣瘋狂試探！」又說：「人生在世，最重要的不是自己處境如何，而是你如何看待自己處境。」網友直喊：「這兩個人誰都沒有錯，直到最後一刻想為自己活一次，一個則是為了顧全大局妥協退讓，誰都沒有錯。」

此外，佘詩曼受訪時談被問到現在的你還會因什麼事情感到焦慮？她說，以前不用等人找你拍戲，現在要等一下，認為要學會去接受，在等待時間，可以培養興趣，或是去陪伴家人，笑說自己現在想學衝浪。被問到雙十一當天有沒買買買？她回憶起第一年工作時，有多少花多少，年底突然收到一封信，一打開信發現要交稅，當下都慌了，「我沒存錢，一分錢都沒有」，自此開始懂得存錢。該劇每天晚上七點四十分於騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

(中時 )