苗栗縣重視客語扎根學習與客家文化薪傳、客語推動教育，閩南、客庄地區致力客語傳承教育。今年全國中小學客家藝文競賽總決賽在苗栗育達科大登場，苗栗縣共有20校26隊參與全數獲獎，更拿下7金9銀7銅佳績，成績與去年相較更加優異，將持續扎根客語教學，發揚傳統客家文化。

今年建功國小、獅潭國小、銅鑼國小、三灣國小、新英國小、造橋國小、建國國小、竹南國小、文山國小、私立建臺高級中學、瑪奇兒幼兒園、福基國小、栗林國小、東興國小、南埔國小、小豆荳幼兒園、米吉幼兒園、三之三嘉新幼兒園、啟文國小、山佳國小，共20校學童，在「全國中小學客家藝文競賽全國總決賽」展現純真、活潑及熱情演出，皆讓評審委員一致讚譽有加，26支隊伍參加全數獲獎。

縣府教育處表示，全國中小學客家藝文競賽總決賽，有來自全台分區賽特優團隊，角逐客語口說藝術、歌唱表演、戲劇等各類組獎項，去年苗栗縣拿下4項第一名、5項第二名、7項第三名，今年則榮獲7項第一名、9項第二名、7項第三名、2項第4名、1項第五名，全國成績打頭名。

苗栗縣政府致力扎根客語教學，推動成效有目共睹，參加歷屆客家藝文競賽成績輝煌，教育處指出，未來將持續落實客家文化薪傳、客語推動教育，發揚客家語言及文化之美，也帶動苗栗縣客家文化的發展。

(中時 )