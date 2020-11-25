109年優秀基層運動教練頒獎典禮今晚在台北凱薩飯店舉行，所有入圍者全部出席，如同金馬獎般，20位得獎者也都在頒獎典禮上揭曉，共計國小組6位、國中組7位、高中組7位等20位教練獲獎，每人可得5萬元獎金，獲獎的教練為劉曜彰、謝育臻、吳柏賢、陳嬥筌、鍾政宏、洪毓嶺(國小組);、郭庭彰、朱建安、郭羿含、曾自強、王詩禎、陳柏成、鍾昂燁(國中組)、 張瓊芳、劉元凱、劉治倫、吳銘通、黃智勇、張心怡、江鈞維(高中組)。

今年報名多達115位，除3位不符申請資格外，餘112位列入評審，分別為國小組31位、國中組49位、高中組32位，評選作業分初選及決選二階段進行，審查過程嚴謹，因此次所有參審教練都非常優秀，所以也令評審相當苦惱。

運動發展促進基金會董事長、中華奧會主席林鴻道表示，我國選手在各大國際賽事能創下傑出的表現與優異成績，基層運動教練是幕後主力英雄，每位申請教練持續用心耕耘我國基層體育訓練，在不同的運動領域都有傑出優異的指導表現，相信只要能入圍，都是榮耀、都是對教練努力表現的肯定。

林鴻道說，一位優秀選手的產生需要非常多的資源投入，除了選手本身的努力，金錢、時間、家人支持、還有優秀教練的指導都不可或缺，尤其是基層訓練階段更是關鍵。一位好的教練可以帶領選手健康完善的訓練，同時在選手的品德教育上也能給予指導，規範其行為。有鑑於基層運動訓練的重要及感念教練辛勞，運促會規劃優秀基層運動教練評選，藉以鼓勵基層學校運動教練發掘並培育運動人才，落實向下扎根培訓體系，提升運動競技水準。

因為深感教練的重要，所以林鴻道從幾年前開始，就一直努力在與政府的相關部會溝通、遊說，極力推動優秀運動員轉任教練一案，他要求運促會規劃內容提報主管機關，保障運動員的退休職涯，不會因為對未來茫然而放棄專長，終於在今年九月，體育署通過「績優運動選手就業輔導辦法」，目前已選出25位運動教練，也印證林鴻道的說法「運動可以當飯吃」。

林鴻道對體育的上心是全面性的，為了使選手能在健康、公平的環境下訓練、參賽，他近年來也積極促成將運動禁藥防制工作從中華奧會獨立出來，遵循WADA Code 2021的規範，讓國家運動禁藥防制組織「中華運動禁藥防制基金會」在明年能成立，他個人就捐出一千萬作為基金，但不掛任何職務，因為此基金會成立，不只表示政府對於反運動禁藥的重視，台灣能跟上國際趨勢，更能維護我國選手在參加國際賽事時，公平競爭的權利，因為有林鴻道的深耕，今年可說是體育界的豐收年。

此外，林鴻道也指示運促會實施「黃金計畫」提供經費贊助奧運奪金計畫選手及團隊，補強政府資源不足的地方; 運用企業資源在選手訓練所需的相關經費及運動科學等專業，以長期、有計畫培訓優秀運動員，使其能突破現狀，提升成績。另，邀集體育界熱心與專業人士，成立運動智庫團，召開會議，針對現今體育運動相關政策、執行方案等議題，提出討論，共同研議可行方案，提供政府修法、政策執行的參考，林鴻道所做的一切，都只有一個目的，就是要讓台灣的體育好還要更好。

推動台灣體育運動發展及多元健康的訓練環境一直是林鴻道念茲在茲的理念，他認為「扎根扎得牢，果實才會好」，所以8至18歲潛能優秀的選手，林鴻道希望他們能在快樂、不過度訓練、不受傷的良善健康環境下訓練，激發潛能，達到訓練目標。這也是運促會未來的工作重點之一，希望所有選手都能獲得健康快樂的訓練、發揮潛力、為國爭光。

(中時 )