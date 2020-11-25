農民呼籲，趁一期稻作閒置期，一定要盡快修繕農水路。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

行政院農委會25日下午宣布，明年嘉南一期稻區確定停灌，面積合計1萬9385公頃，停灌補償金額為農家賺款加計5％，同時也規畫2種停灌休耕樣態，分別為每公頃補償9.3萬及8.2萬，主委陳吉仲同時承諾，「過年前一定拿得到補助！」不過，台南農民卻反映，能在插秧前宣布停灌雖是好事，但未來極端氣候成常態，農業又是高耗水產業，水資源定是涓滴必較，一定要盡快改善殘破不堪的農水路，防止水源平白流失。

在台南市新化區擔任掌水工逾25年的陳坤旺指出，目前使用的灌溉渠道，大多已超過30年以上，再加上農民搶水問題，也會破壞水泥溝渠，一定要盡快修繕。南市府農業局也表示，配合辦理停灌，閒置的農水路確實有修繕必要，將通知台南停灌11區的區公所，調查待改善的農水路，並籲請中央補助3億7206萬元修復。

另外，同為農民的台南市環境保護聯盟理事長黃安調則指出，雖然農業的產值不及工業，但卻是「最忠實的產業」，而且農業灌溉入滲率高，若是不協助供灌，未來地下水源將嚴重缺乏，「並不是只有補償農民這麼簡單。」

台灣農業經營管理學會祕書長鍾啟宏也稱，事實上工業取得水源的方式很多，但農業卻仍須依賴傳統灌溉設備，未來水資源將愈發有限，政府要思考如何分配。黃安調則強調，事實上，用水第一優先應為民生、次要為農業，最後才是工業，但如今政府因工業產值高，就犧牲農業灌溉，「感到很遺憾。」

(中時 )