基隆市政府為讓基隆優秀青年留鄉創業，在地方創生計畫中，編列590萬元活化太平山城，有議員認為太平國小廢校後已經挹注很多經費，但沒有看到成效，要求刪除經費，有議員則大讚在太平山城舉辦的論壇具國際水準，應保留對基隆有很大幫助，大家意見分歧，審查會主席最終裁示預算保留，提交大會討論。

基隆市政府都發處編列590萬預算辦理太平國小策展、太平山城空間媒合與活化經營等計畫，吸引創意人才進駐，打造山城多元產業。市議員秦鉦表示，市府預算說明太過抽象，應當提出具體規畫；市議員藍敏煌也認為，內容太過空泛無法令人信服，應提出預期效益、經營模式等資訊。

市議員呂美玲指出，自從太平國小廢校後，已經投入許多經費，但沒有看到實質成效，要求市府提出報告說明歷年成果，否則應將經費刪除；市議員鄭文婷、張顥瀚則大力支持，認為過去幾年社區相關成果展都在太平山城舉辦，執行成效相當好，是非常重要典範、指標，若刪除預算，對基隆城市發展恐會有負面影響。

都發處長徐燕興說，太平國小將做為海港山城亮點，會研擬對外使用辦法，預計明年舉辦一場策展、三場創意行動，內部空間整理完後，會建立空間媒合平台，目前已經盤點出5至7處空間，並媒合青創與設計人才進駐，未來山城裡會有創意活動、辦公室等，此外，將持續改善上山路徑和通道。因議員們意見分歧，審查會主席最終裁示，預算保留，提交大會討論。

(中時 )