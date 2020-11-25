第一銀行文教基金會長期推廣社會公益、支持本土藝文，舉辦大型交響音樂會好評不斷，11月20日於高雄義大皇家劇院舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會，盼能在後疫情時代，給予現場近1,800位聽眾最溫暖的力量。

第一銀行文教基金會長期關注偏鄉教育，支持音樂與藝術文化傳承，這場高雄音樂會特別邀請以排灣古謠聞名的「泰武國小古謠傳唱隊」獻唱。位於屏東縣泰武鄉北大武山下的泰武國小，雖然曾因八八風災遷校重建，但仍保留著傳統原住民文化，演出當天，20位學童以清澈又具生命力的歌聲傳遞排灣族傳統歌謠之美，加上舞台背景首次以校園景色搭配演出，讓現場充份展現生命的連結與悸動，呈現截然不同的氛圍，演出令人驚豔與感動。

下半場演出由台語金曲歌后「黃妃」及三金歌王「殷正洋」分別帶來《針線情》、《非常女》、《思慕的人》、《一剪梅》等經典歌曲，搭配氣勢磅礡的長榮交響樂演奏，一連串膾炙人口的歌曲讓粉絲大飽耳福。

第一銀行文教基金會成立於1999年，致力於推展社會公益，自2006年以來於北、中、南舉辦41場大型交響音樂會，邀請逾11萬人次聽眾，也攜手台大醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，10年來已舉辦58場次，提供身心障礙朋友表演舞台。

此外，第一銀行文教基金會長期認養學校、捐助弱勢學童安心就學、扶持弱勢團體自立，也深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，更曾跨海前往柬埔寨、寮國舉辦義診及愛心關懷活動，嘉惠當地數千位居民，第一銀行文教基金會將持續關懷社會每一個角落，發揮正向影響力，帶給社會更多愛與溫暖。

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