部落客沿著北市借問站，打造6條旅遊懶人包。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

北市觀光傳播局特地邀請6位旅遊、親子及網美部落客走訪台北市借問站，挖掘出你所不知道的台北旅遊懶人包。

說到北投大家想到的是溫泉及濃濃的日式文化，但你知道五月天阿信的告白巷也在北投嗎？說起關渡宮，不只是人們拜拜求平安的宮廟而已，豐富的文化及歷史底蘊，從一根樑柱到一種儀式，皆是在生活中看得到，卻蘊含濃厚的故事傳承！還有IG網美找出私房店家最佳拍攝角度，一杯咖啡背後老闆的精彩人生故事。

觀傳局表示，北市借問站設立推出至今已邁入第5年，透過與在地食衣住行育樂等業者及單位機構合作，共同提供旅遊服務給來自各地的旅客，為了讓大家更了解借問站服務功能，今年特別邀請6位知名部落客分別設計出「美食探路玩台北」、「寓教娛樂親子知性遊」、「聽故事親子遊台北」、「問出來的IG網美私房點」、「台北文青懶人包」及「三天兩夜一路問著玩台北」的主題遊程，直接示範如何以「問」來規劃台北市的旅遊行程。

北市的各個借問站，也都拿出私房景點與美食與大家分享，例如途中台北青年旅舍帶路前往探索北投市場的美食及五迷朝聖的阿信告白巷等；關渡宮推出兒童版的學習護照，讓小朋友邊畫邊學又能集章，充滿著寓教於樂的知性分享；隱身在圓山站旁的咖啡店Vis cafe營業到深夜，除了提供客製化咖啡及隱藏版滷肉飯，它就像家一樣的親切溫暖，也是一家寵物友善店家，展現出台北人夜生活另一種面貌。

此外，位於大稻埕的大華行-竹木造咖，經營者是從清朝到現在第五代都生活在此，宛如大稻埕歷史活寶典，從熱情好客的老闆口中就可以知道臺北大稻埕地區發展的產業脈絡及故事，店內販售高CP值竹器及生活用品更是大稻埕必朝聖的地方；還有位於天母的門片咖啡，老闆娘除了分享對天母地區文化及歷史傳承的熱誠，更常以健康美食與客人分享養生之道。

觀傳局這次邀請的部落客包含親子旅遊部落客「郭小寶呂小珊這就是青春」、「加小菲愛碎碎念」及「紫色微笑 Ben ＆ Jean的饗樂生活」；網美攝影部落客「啾啾愛亂拍」、美食及生活部落客「大胃米粒 DAVID ＆ MILLY」及「傳說中的挨踢部門」，歡迎大家可以一一品味部落客們為大家發掘出來不一樣的台北。

下次，來到台北來只要看到黃色招牌上面有一個i，不妨走進去「借問一下」說不定就可以讓你有意外的台北驚喜之旅。

(中時 )